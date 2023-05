Clover – Paradigme | Saison HMJ Conservatoire de Nantes, 30 mars 2023, Nantes.

2023-03-30 Auditorium du Conservatoire

Horaire : 18:30 19:30

Gratuit : non 10 € / 7 € / 3 €Abonnement dès 5 concerts – saison HMJ Auditorium du Conservatoire

Jean-Louis Pommier : trombone ; Alban Darche : saxophone ; Sébastien Boisseau : contrebasse Le trio « Clover » creuse son sillon, toujours en quête de l’épure avec ce son particulier, organique et poétique. Un jazz qui oscille entre musique de chambre, impressionnisme et improvisation. Un jazz aux tempi qui ondoient, aux mélodies qui s’étirent, aux ambiances qui se renouvellent. Le trio nous balade entre l’organique et le pastoral. Ça sent la terre et le vent, ça illumine des paysages d’un soleil pâle ou d’une lune trouble. Trombone, saxophone ténor et contrebasse s’allient pour mieux se délier. C’est un échange perpétuel, fait de questionnements ou de suggestions, dans un entrelacs d’harmonies qui semblent parfois se démultiplier.

