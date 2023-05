Heptafonik Trio | Saison HMJ Conservatoire de Nantes, 16 mars 2023, Nantes.

2023-03-16 Auditorium du Conservatoire

Horaire : 18:30 19:30

Gratuit : non 10 € / 7 € / 3 €Abonnement dès 5 concerts – saison HMJ Auditorium du Conservatoire

Youn Kamm : biniou ; Glenn Le Merdy : percussions ; Damien Mattheyses : bombarde Heptafonik est la réunion de trois instrumentistes « trad » qui ont pris le parti de jouer et rejouer, d’enjouer et de déjouer. Leur ADN de sonneurs en perpétuelle mutation, le cœur et les trip(e)s ainsi qu’une fâcheuse tendance à profiter de l’instant présent, voilà ce qu’offre ce « power trio » peu commun. Rendez-vous à prendre pour les amateurs de musique libre et débridée.

Conservatoire de Nantes Île de Nantes Nantes 44200

