Alexandra Dovgan, piano : Beethoven, Schumann, Chopin Conservatoire de Nantes, 13 mars 2023, Nantes.

2023-03-13 dans l’auditorium

Horaire : 20:00 21:30

La jeune pianiste de 14 ans a été la grande révélation du festival international de piano cet été à la Roque d’Anthéron. “C’est une de ces rares occasions. La pianiste Alexandra Dovgan peut difficilement être qualifiée d’enfant prodige, car si c’est une merveille, ce n’est pas un jeu d’enfant. Ce que l’on entend est une performance d’un individu adulte et d’une Personne. C’est un plaisir particulier pour moi de saluer l’art de son remarquable professeur de musique, Mira Marchenko. Pourtant, il y a des choses qui ne peuvent être enseignées et apprises. Le talent d’Alexandra Dovgan est exceptionnellement harmonieux. Son jeu est honnête et concentré. Je lui prédis un grand avenir.” Grigory Sokolov

