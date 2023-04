Spectacle : Avant garde Conservatoire de musique – Montélimar Agglomération Montélimar Catégories d’Évènement: Drôme

Montélimar

2023-05-27

Un spectacle entièrement dédié à la création, à l'innovation et aux répertoires contemporains, par les professeurs et élèves du conservatoire.

