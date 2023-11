Récital de piano – d’Est en Sud Conservatoire de musique Limoges Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Limoges Récital de piano – d’Est en Sud Conservatoire de musique Limoges, 1 décembre 2023, Limoges. Récital de piano – d’Est en Sud Vendredi 1 décembre, 20h00 Conservatoire de musique L’association des Amis du Conservatoire vous invite à assister au 2e concert des professeurs qui aura lieu le vendredi 1er décembre à 20h00 à l’auditorium du conservatoire.

Ce récital de piano sera donné par Carlos Acotto, enseignant au crr et artiste.

Tarifs :

Public : adulte 10 € – enfant : 5 €

Adhérent : adulte 10 € – enfant : gratuit

enfant : 12 ans ou moins Réservations : https://amis-du-conservatoire-de-limoges.assoconnect.com/collect/description/368370-z-recital-de-piano-le-1er-decembre-2023 #piano #recital Conservatoire de musique 9 r Fitz James, 87000 Limoges Limoges 87000 Les Emailleurs Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« link »: « https://amis-du-conservatoire-de-limoges.assoconnect.com/collect/description/368370-z-recital-de-piano-le-1er-decembre-2023 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-01T20:00:00+01:00 – 2023-12-01T21:30:00+01:00

2023-12-01T20:00:00+01:00 – 2023-12-01T21:30:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Conservatoire de musique Adresse 9 r Fitz James, 87000 Limoges Ville Limoges Departement Haute-Vienne Lieu Ville Conservatoire de musique Limoges latitude longitude 45.83242;1.259086

Conservatoire de musique Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/