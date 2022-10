Concert JAZZ Conservatoire de musique, 25 novembre 2022, Limoges.

Concert JAZZ Vendredi 25 novembre, 18h00 Conservatoire de musique

dans le cadre du Festival Eclats d’Email Jazz Edition

Conservatoire de musique 9 r Fitz James, 87000 Limoges Les Emailleurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine

Reprise des collaborations entre le Festival Eclats D’Email Jazz Edition et le Conservatoire à Rayonnement Régional de Limoges avec la volonté commune de travailler sur la durée et d’ouvrir de plus en plus tous les espaces de partage possibles. L’édition 2022 se traduira par deux concerts de la Classe de Jazz, la présence d’une exposition photographique grands formats durant tout le mois de novembre, une Master Class accordée au contrebassiste Kham Meslien, et d’autres attentions qui permettront aux élèves du CRR de vivre au plus près l’évènement.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.



2022-11-25T18:00:00+01:00

2022-11-25T19:30:00+01:00