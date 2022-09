KANIKI FLOW Conservatoire de musique Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

KANIKI FLOW Conservatoire de musique, 1 octobre 2022, Limoges. KANIKI FLOW Samedi 1 octobre, 19h30 Conservatoire de musique dans le cadre de la nuit francophone Conservatoire de musique 9 r Fitz James, 87000 Limoges Les Emailleurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Pour clôturer le Festival des Francophonies, la désormais traditionnelle

Nuit francophone se déploie dans la ville. Des spectacles en salle,

des moments festifs, des impromptus et autres imprévus, des temps

de discussions et de la danse, des contes ou de la musique, il y en

a pour chacun·e

Les élèves du conservatoire présenteront le travail mené avec Florence Boyer autour de la danse traditionnelle réunionaise Maloya et la danse contemporaine. Les danseurs :

Nora Dallot, Floriane Dereymond, Aéla Duvalet-Deminier, Maëllys Gadet,

Eloïse Gauzentes, Valentine Humbert, Zélie Jamet, Martial Lajoix, Laureline Massicot, Clémentine Reppert, Eva Rodin, Eva Salomon

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-01T19:30:00+02:00

2022-10-01T20:15:00+02:00 Roche Mc

