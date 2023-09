Impasses et créativité dans la psychanalyse de l’enfant Conservatoire de musique Lille, 23 septembre 2023, Lille.

Samedi 23 septembre 2023 : Journée scientifique

Matinée

Présidence : Catherine Dupuis-Gauthier (Lille)

8h30-9H00 Accueil des participants

9h00-9H15 Ouverture de la Journée et présentation de la FFPPEA par

Catherine Dupuis-Gauthier, Présidente FFPPEA

09h15-09h45 L’effectivité du traitement psychanalytique avec l’enfant : la preuve par la pratique par Coline Billet. Présentation d’un travail de recherche réalisé au sein de l’IPPEA (Lille)

09h45-10h00 Discussion

10h00- 10h20 Actualités des liens entre la FFPPEA et l’EFPP avec Odile Gaveriaux

(Larmor Plage) et Frank Bonelli (Lille), délégués EFPP

Section Enfants et Adolescents

10h20-10h45 Pause-café

10h45-11h30 Exposé théorico-clinique par Jean-Claude GUILLAUME (Nevers):

Psychanalyse et créativité

11h30-12h15 Table ronde avec : Nicole Cadaux (Toulouse), Marie Moquillon

(Angers) et la salle

12h15-14h15 Pause – Déjeuner

Après-midi

Présidence : Bernard Golse (Paris)

14h15-15h15 Exposé théorico-clinique par André CAREL : Approche psychanalytique du familial et thérapie d’enfant.

15h15-15h45 Pause-café

15h45-17h00 Table ronde avec Pierre Delion (Lille), Eric JAIS (Bordeaux)

et discussion avec la salle

17h00-17h30 Clôture de la journée

Conservatoire de musique Place du concert Lille Lille 59043 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France

