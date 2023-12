TRAPPES IMPRO JUNIOR Conservatoire de Musique et de Danse Trappes Catégories d’Évènement: Trappes

TRAPPES IMPRO JUNIOR
Conservatoire de Musique et de Danse Trappes, 13 janvier 2024, Trappes.

TRAPPES IMPRO JUNIOR
Samedi 13 janvier 2024, 20h00
Conservatoire de Musique et de Danse

Tarif unique de 3€ (billet valable pour les 3 matchs)

Fin : 2024-01-13T20:00:00+01:00 – 2024-01-13T22:00:00+01:00 Une journée dédiée au match d’improvisation théâtrale avec la jeune génération de la compagnie et ses 3 niveaux de joueurs et de joueuses de 9 à l7 ans.

14H30 Benjamin es de Trappes (9/ll ans)

16H00 Cadettes de Trappes (12/14 ans)

14H30 Benjamin es de Trappes (9/ll ans)

16H00 Cadettes de Trappes (12/14 ans)

20h00 Trappes Impro Junior avec la troupe de la Maison des Genêts de Villeneuve d'Ascq (15/17 ans)

Conservatoire de Musique et de Danse
4 Rue des Fermes, 78190 Trappes
Trappes Yvelines Île-de-France

