TOTAL DÉCLIC Conservatoire de Musique et de Danse Trappes, 30 juin 2023, Trappes.

TOTAL DÉCLIC Vendredi 30 juin, 20h00 Conservatoire de Musique et de Danse 3€

Une soirée dédiée au match d’improvisation théâtrale avec la jeune génération de la compagnie et ses 3 niveaux de joueurs et de joueuses de 9 à 17 ans : Les Benjamin·e·s, les Cadet·te·s et les Junior·e·s de Trappes accompagnés par les membres de l’équipe amateur des Z’Épices et les comédiens et comédiennes professionnels de Déclic Théâtre.

Une buvette-mangette sera tenue par l’association ADAL (ouverture à 19h00).

Conservatoire de Musique et de Danse 4 Rue des Fermes, 78190 Trappes Trappes Yvelines Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-30T20:00:00+02:00 – 2023-06-30T22:30:00+02:00

Match d’impro Match d’improvisation théâtrale