MONDIAL D’IMPRO JUNIOR #07 Conservatoire de Musique et de Danse Trappes Catégories d’Évènement: Trappes

Yvelines

MONDIAL D’IMPRO JUNIOR #07 Conservatoire de Musique et de Danse, 23 février 2023, Trappes. MONDIAL D’IMPRO JUNIOR #07 23 – 26 février Conservatoire de Musique et de Danse

Tarif unique de 3€

Lors de ce championnat international d’improvisation théâtrale, les Junior·e·s de Trappes, représentant la France, rencontreront d’autres adolescents venus de Belgique, de Suisse et du Québec. Conservatoire de Musique et de Danse 4 Rue des Fermes, 78190 Trappes Trappes Yvelines Île-de-France [{« link »: « https://www.helloasso.com/associations/declic-theatre/evenements/mondial-impro-junior-jeudi-23-02-2023 »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/declic-theatre/evenements/mondial-impro-junior-vendredi-24-02-2023 »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/declic-theatre/evenements/mondial-impro-junior-samedi-25-02-2023 »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/declic-theatre/evenements/mondial-impro-junior-dimanche-26-02-2023 »}, {« link »: « https://www.helloasso.com/associations/declic-theatre/formulaires/1/widget »}] PROGRAMME JEUDI 23 FÉVRIER 2023 – 20h00 Conservatoire de Musique et de Danse de Trappes

France-Belgique

Suisse-Québec

BILLETTERIE VENDREDI 24 FÉVRIER – 20h00 Conservatoire de Musique et de Danse de Trappes

Québec-Belgique

France-Suisse

BILLETTERIE SAMEDI 25 FÉVRIER – 20h00 Conservatoire de Musique et de Danse de Trappes

Suisse-Belgique

France-Québec

BILLETTERIE DIMANCHE 26 FÉVRIER – 16h00 La Merise

Petite finale

Finale

BILLETTERIE SOUTENEZ LES JUNIOR·E·S DE TRAPPES POUR QU’ILS PARTENT AU QUÉBEC POUR LE MONDIAL 2024 ! ✈️??

En 2024, les Junior·e·s de Trappes défendront les couleurs de la France lors de la 8e édition du Mondial d’Impro Junior au Québec ! Vous pouvez faire un don pour nous aider à financer leur v’oyage cliquant juste ici.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-02-23T20:00:00+01:00

2023-02-26T19:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Trappes, Yvelines Autres Lieu Conservatoire de Musique et de Danse Adresse 4 Rue des Fermes, 78190 Trappes Ville Trappes lieuville Conservatoire de Musique et de Danse Trappes Departement Yvelines

Conservatoire de Musique et de Danse Trappes Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trappes/

MONDIAL D’IMPRO JUNIOR #07 Conservatoire de Musique et de Danse 2023-02-23 was last modified: by MONDIAL D’IMPRO JUNIOR #07 Conservatoire de Musique et de Danse Conservatoire de Musique et de Danse 23 février 2023 Conservatoire de Musique et de Danse Trappes Trappes

Trappes Yvelines