Yvelines L’EVENEMENT Conservatoire de Musique et de Danse de Trappes Trappes, 7 mars 2024, Trappes. L’EVENEMENT Jeudi 7 mars 2024, 20h30 Conservatoire de Musique et de Danse de Trappes En choisissant de donner sa voix ici, maintenant, au texte de L’Événement, Françoise Gillard contribue à briser l’oubli qui favorise les retours en arrière. Elle offre à des mots, les plus intimes qui soient, la résonance collective et la puissance d’effraction des consciences que possède, au plus haut degré, le théâtre et qui font de la scène le lieu même du politique. Je lui en suis profondément reconnaissante.

– Annie Ernaux, prix Nobel de littérature. Spectacle à l’Auditorium du conservatoire de Trappes

PROPOSÉ DANS LE CADRE DU JUMELAGE ENTRE LA VILLE DE TRAPPES ET LA COMÉDIE-FRANÇAISE

Conservatoire de Musique et de Danse de Trappes
4 Rue des Fermes, 78190 Trappes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
2024-03-07T20:30:00+01:00 – 2024-03-07T22:00:00+01:00

