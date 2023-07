HAI, La pêcheuse de rêves Conservatoire de Musique et de Danse de Trappes Trappes Catégories d’Évènement: Trappes

Yvelines HAI, La pêcheuse de rêves Conservatoire de Musique et de Danse de Trappes Trappes, 6 mars 2024, Trappes. HAI, La pêcheuse de rêves Mercredi 6 mars 2024, 10h00, 14h15 Conservatoire de Musique et de Danse de Trappes Ce spectacle est un conte indigène qui mélange la magie le théâtre visuel et d’objets, sans texte mais avec une belle sélection musicale et des chansons originales du musicien Mario Cortizo.

Haî invite le public à se plonger dans ce voyage onirique comme un coeur, parfois sous forme de gestes et d’autres fois sous forme de chant.

Spectacle à l’Auditorium du conservatoire de Trappes Conservatoire de Musique et de Danse de Trappes 4 Rue des Fermes, 78190 Trappes Trappes 78190 Yvelines Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://indiv.themisweb.fr/0441/fChoixSeance.aspx?idstructure=0441&EventId=3105 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-03-06T10:00:00+01:00 – 2024-03-06T11:30:00+01:00

2024-03-06T14:15:00+01:00 – 2024-03-06T15:45:00+01:00 FESTIVAL SHOW MEUF GO ON Détails Catégories d’Évènement: Trappes, Yvelines Autres Lieu Conservatoire de Musique et de Danse de Trappes Adresse 4 Rue des Fermes, 78190 Trappes Ville Trappes Departement Yvelines Lieu Ville Conservatoire de Musique et de Danse de Trappes Trappes

Conservatoire de Musique et de Danse de Trappes Trappes Yvelines https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/trappes/