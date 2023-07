TALENTS TRAPPES SHOW Conservatoire de Musique et de Danse de Trappes Trappes, 9 décembre 2023, Trappes.

TALENTS TRAPPES SHOW Samedi 9 décembre, 20h30 Conservatoire de Musique et de Danse de Trappes

En bref :

Pourquoi ?

-Pour offrir une opportunité aux artistes en développement dans une logique d’accompagnement.

-Pour offrir un lieu de réflexion, de créativité et de renouvellement autour de l’humour en lien

direct avec les spectateurs.

-Pour offrir au public de nouvelles formes d’humour et d’expression scénique.

-Pour offrir un espace de solidarité et de mutualisation aux acteurs du domaine.

-Pour participer au rayonnement culturel de Trappes.

Comment ?

En amont…

-Appel à candidature sur la ville et auprès des partenaires nationaux

-Sélection d’un panel d’artistes selon le calendrier de représentations et de travail

-3 Auditions sur Trappes précédant chaque date de représentation

-Temps de répétitions, d’expérimentations et de recherches selon les besoins individuels.

Pendant…

-Représentation du TTS

Après…

-Suivi des artistes, parrainage, aide à poursuivre le travail et la programmation. Pour cela, chaque artiste sélectionné dans le dispositif de la Papynière, et plus particulièrement du Comedy Trappes, pourra disposer d’un accompagnement sur mesure. Une enveloppe de 10h d’intervention est allouée à chaque artiste qui pourra bénéficier des conseils des meilleurs experts.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T20:30:00+01:00 – 2023-12-09T22:00:00+01:00

