Yvelines PAQUITA Conservatoire de Musique et de Danse de Trappes Trappes, 24 novembre 2023, Trappes. PAQUITA Vendredi 24 novembre, 20h30 Conservatoire de Musique et de Danse de Trappes Janvier 1939. Paquita, 11 ans, doit fuir l’Espagne suite à l’arrivée au pouvoir du général Franco. Commence alors l’exil de Paquita, haut en couleur, rempli de rebondissements et d’émotions. Sa fuite de la dictature va l’amener jusqu’en France où, pensant y trouver une terre d’accueil, tout ne s’y passera pas comme prévu…

Malgré l'oppression et la guerre, l'histoire de Paquita nous emmène dans un voyage plein de poésie, d'humour et de tendresse.

