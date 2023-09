Sono Mundo en Seine-Saint-Denis Conservatoire de musique et de danse de Saint-Denis Saint-Denis, 7 octobre 2023, Saint-Denis.

Reconnaître, accompagner et valoriser les pratiques amateures en musiques et danses du monde en Seine-Saint-Denis.

Le Département de la Seine-Saint-Denis et le Collectif Musiques et Danses du Monde en Île-de-France sont heureux de vous convier à une journée dédiée aux Danses et Musiques du monde le :

SAMEDI 7 OCTOBRE 2023 DE 9H30 À 16H

(Inscription nécessaire ICI – Clôture le lun. 2 octobre)

Au Conservatoire de Musique et de Danse de Saint-Denis

Au programme :

présentation de l’étude | tables rondes | temps d’échange | cocktail déjeunatoire | ateliers collaboratifs | restitution plénière | pot de clôture

Les ateliers de l’après-midi :

Formation/Certification/Transmission : Comment transmettre la diversité des expressions culturelles ?

Émergence / création : Quel accompagnement face au désir de professionnalisation ?

Patrimoine/collectage : Comment faire vivre ces héritages culturels immatériels ?

Dans le cadre de la déclinaison de son schéma CAP’Amateurs, le Département de la Seine-Saint-Denis a pour objectif de renforcer l’accompagnement d’esthétiques encore peu représentées. Cette rencontre restituera les éléments clés de l’étude « Sono Mundo en Seine-Saint-Denis. Reconnaître, accompagner et valoriser les pratiques amateures en musiques et danses du monde en Seine-Saint-Denis 2020-2022 » réalisée par le Collectif Musiques et Danses du Monde en Ile-de-France en lien avec l’association Villes des Musiques du Monde

Sur la base de cette restitution, qui prendra la forme d’une présentation des résultats et d’une table ronde avec certains des acteurs et des actrices agissant dans ce domaine, nous vous proposons d’initier et de débattre ensemble des actions concrètes à développer prioritairement sur ce secteur au sein de notre territoire.

Cette étape permettra de poser avec vous les jalons d’une meilleure reconnaissance et d’un développement des musiques et danses du monde en termes de transmission, création et diffusion sur le territoire.

Merci par avance de bien vouloir relayer cette information auprès de vos équipes, partenaires et publics (lieux d’enseignement et de pratiques artistiques ; Services municipaux –Culture, Jeunesse, Vie associative, Relations internationales ; lieux de diffusion/création, festivals, associations, partenaires institutionnel·les, artistes professionnel·les et amateur·es…)

Infos pratiques :

CONSERVATOIRE DE MUSIQUE ET DE DANSE,

15 rue Catulienne 93200 Saint-Denis

Accès :

RER D ou H : arrêt Saint-Denis puis 7 mns à pied

T1 Tram : arrêt Théâtre Gérard Philipe puis 5 mns à pied

Parkings payants : Indigo park, Place du 8 mai 1945 ou 94 Bd Marcel Sembat puis 8 mns à pied ;

Stations Vélib’ : gare RER de Saint-Denis ou J.Guesdes-Carnot

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T09:30:00+02:00 – 2023-10-07T16:00:00+02:00

tables rondes ateliers

