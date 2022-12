Masterclass – clarinette avec Urvoy-Malrieu Conservatoire de Musique et de Danse de Quimperlé Communauté Quimperlé Catégories d’évènement: Finistère

Quimperlé

Masterclass – clarinette avec Urvoy-Malrieu Conservatoire de Musique et de Danse de Quimperlé Communauté, 28 janvier 2023, Quimperlé. Masterclass – clarinette avec Urvoy-Malrieu Samedi 28 janvier 2023, 10h00 Conservatoire de Musique et de Danse de Quimperlé Communauté

Tarifs : pour les personnes habitant hors de Quimperlé Communauté 46 €, pour les personnes habitants Quimperlé Communauté 29 €, pour les élèves du Conservatoire et du réseau des écoles gratuit Informations : conservatoire@quimperle-co.bzh / 02 98 96 08 53

Le duo Urvoy/Malrieu proposera une masterclass de clarinette au cours de laquelle ils apprendront les airs traditionnels du Centre Bretagne. Conservatoire de Musique et de Danse de Quimperlé Communauté 31 rue Brémond d’Ars, Quimperlé Quimperlé 29300 Finistère Bretagne Le duo Urvoy/Malrieu proposera une masterclass de clarinette au cours de laquelle ils apprendront les airs traditionnels du Centre Bretagne.

Organisé par le Conservatoire de Musique et de Danse de Quimperlé Communauté.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-28T10:00:00+01:00

2023-01-28T17:00:00+01:00 Urvoy-Malrieu

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Quimperlé Autres Lieu Conservatoire de Musique et de Danse de Quimperlé Communauté Adresse 31 rue Brémond d’Ars, Quimperlé Ville Quimperlé lieuville Conservatoire de Musique et de Danse de Quimperlé Communauté Quimperlé Departement Finistère

Conservatoire de Musique et de Danse de Quimperlé Communauté Quimperlé Finistère https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/quimperle/

Masterclass – clarinette avec Urvoy-Malrieu Conservatoire de Musique et de Danse de Quimperlé Communauté 2023-01-28 was last modified: by Masterclass – clarinette avec Urvoy-Malrieu Conservatoire de Musique et de Danse de Quimperlé Communauté Conservatoire de Musique et de Danse de Quimperlé Communauté 28 janvier 2023 Conservatoire de Musique et de Danse de Quimperlé Communauté Quimperlé Quimperlé

Quimperlé Finistère