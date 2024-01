Concert-danse Feet – Dimanche 14 janvier Conservatoire de musique et de danse Blagnac, dimanche 14 janvier 2024.

Concert-danse Feet – Dimanche 14 janvier Une histoire des danses jazz Dimanche 14 janvier, 10h00 Conservatoire de musique et de danse Renseignements

De 10h à 13h participez à un des ateliers autours du jazz !

– Atelier musique : découverte des structures, des chants et du rythme spécifique au jazz

– Atelier danse : swing et modern dance

Conservatoire de musique et de danse 45 Bd Alain Savary, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie

