Initiation au pifano, impro et concert de Fluotosphéric – Samedi 14 janvier
Samedi 14 janvier, 11h30
Conservatoire de musique et de danse, Blagnac

Immersion musicale en terre brésilienne et colombienne Conservatoire de musique et de danse 45 Bd Alain Savary, 31700 Blagnac Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie Samedi 14 janvier, conservatoire Résonance à partir de 11h30, immersion musicale en terre brésilienne et colombienne : atelier d’initiation au pifano (flûte brésilienne) et séance d’improvisation autour de la cumbia (musique colombienne). La journée s’achèvera par un concert gratuit ouvert à tous. En présence de Fluotosphéric, groupe de musiciens toulousains qui propose de la musique festive, originale et multiculturelle.

