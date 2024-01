Les Rendez-vous du Geneva Brass : Signature Conservatoire de Musique de Genève Genève, vendredi 9 février 2024.

Les Rendez-vous du Geneva Brass : Signature Le Geneva Brass accueille l’accordéoniste Yves Moulin et son projet “Signature : qui peut croire que ces instruments sont de la même famille ? » Le 09.02.24, 20H, Salle Franz Liszt de Genève. Vendredi 9 février, 20h00 Conservatoire de Musique de Genève Tarif unique : 35CHF / Gratuit pour les élèves du CMG

SIGNATURE

CUIVRES & ACCORDÉON : LES RETROUVAILLES

Pour son premier Rendez-vous 2024, les musiciens du quintette de cuivres genevois accueilleront l’accordéoniste suisse Yves Moulin et son projet “Signature”… Qui pouvait croire que tous ces instruments étaient de la même famille ? Participez à ces retrouvailles musicales le vendredi 9 février 2024 – 20H00, dans la Salle Franz Liszt de Genève – Place de Neuve 5, 1204 Genève.

UNE SEULE ET MÊME FAMILLE…

L’accordéon et la formation du quintette de cuivre ont en commun d’appartenir à la même famille : les instruments à vent.

Cependant, bien que primordial, ce lien est l’unique élément qui les relie. En effet, ces instruments ne se croisent que trop rarement, en particulier dans le répertoire de notre temps. Pour pallier à cette situation et sortir son instrument des clichés qui lui sont attachés, Yves Moulin a eu l’idée d’un grand projet nommé « Signature » dont un aspect est dévolu à créer un répertoire nouveau et original pour accordéon solo et quintette de cuivres. Dans ce but, la musique commandée à Ludovic Neurohr, prolifique et atypique compositeur de musique pour ensemble de cuivres, ne peut que bien se prêter à cette « réunion de famille » du 21ème siècle.

Venez assister à ces retrouvailles !

LES ARTISTES

Yves Moulin est né en 1986 en Valais à Orsières. Très vite Yves se passionne pour l’accordéon et passe des heures à travailler son instrument. A 14 ans, il fait ses premiers pas sur scène, ce qui lui permet d’acquérir une expérience du public. En 2006, il décide de partir à l’étranger pour se perfectionner dans son art et intègre le Centre National et International pour Musiciens Accordéonistes en France. Pris sous l’aile de son professeur Jacques Mornet, il gravit les différents échelons du musicien et se distingue dans de nombreux concours nationaux (Suisse et France), mais aussi internationaux notamment aux Etats-Unis et en Russie. Cette formation lui permet également de suivre des cours au Conservatoire de Genneviliers à Paris par lequel il obtiendra, en 2008, une médaille d’or en instrument et en musique de chambre.

Aujourd’hui Yves Moulin est considéré comme le fer de lance de l’accordéon en Suisse et est ambassadeur de cet instrument à l’étranger.

À l’image du célèbre « couteau suisse », le Geneva Brass est une formation de musique de chambre aux multiples talents. Sa sonorité chaleureuse et brillante se prête aussi bien au ciselé d’une fugue de Bach qu’au doux murmure d’une balade de Cosma, ou à une traditionnelle mélodie de cor des Alpes. Elle sait être puissante pour donner la réplique à un orgue ou un big band, mais aussi pleine de douceur pour accompagner un chœur, une flûte de pan, ou même un instrument à cordes. Le quintette est un ardent défenseur de la culture helvétique et commande régulièrement de nouvelles pièces originales pour élargir son répertoire. Créé en 2001, le GB réunit des musiciens tous détenteurs d’un master de la Haute École de Musique de Genève et a enregistré quatre disques à son image : éclectiques.

Yves Moulin