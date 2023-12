Racontez-moi Haydn – Concert-spectacle du Trio Ernest Conservatoire de Musique de Genève Genève Catégorie d’Évènement: Genève Racontez-moi Haydn – Concert-spectacle du Trio Ernest Conservatoire de Musique de Genève Genève, 25 janvier 2024, Genève. Racontez-moi Haydn – Concert-spectacle du Trio Ernest Jeudi 25 janvier 2024, 20h00 Conservatoire de Musique de Genève Gratuit Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Fin : 2024-01-25T20:00:00+01:00 – 2024-01-25T21:30:00+01:00 Que ce soit par les trios de Haydn ou par des pièces d’autres compositeurs inspirées de Haydn, le Trio Ernest a voulu rendre hommage à ce compositeur emblématique. C’est donc tout naturellement que leur premier album, à paraître en janvier chez Aparté, met Haydn en lumière.

Pour l’occasion, quoi de mieux qu’un concert-spectacle pour fêter la sortie du CD ?

Entre extraits musicaux et textes, venez rejoindre le Trio dans la nouvelle étape de leur parcours artistique ! Trio Ernest

– Stanislas Gosset, violon

– Clément Dami, violoncelle

– Natasha Roque-Alsina, piano

Dominique Reymond, comédienne Comme toute célébration de ce nom, l'événement sera suivi d'un cocktail et d'une séance de dédicaces ! Conservatoire de Musique de Genève Place de Neuve 5, 1204 Genève

