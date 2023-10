Audition de Noël du conservatoire de musique de Flers Agglo Conservatoire de musique de Flers Agglo Flers, 21 décembre 2023, Flers.

Flers,Orne

Audition de Noël des élèves et professeurs du conservatoire de musique de Flers Agglo pour terminer cette année et préparer musicalement les fêtes de Noël.

Gratuit

Durée : 45 minutes.

Conservatoire de musique de Flers Agglo Pôle culturel Jean Chaudeurge

Flers 61100 Orne Normandie



Christmas auditions by students and teachers from the Flers Agglo music conservatory to round off the year and prepare musically for the festive season.

Free

Duration: 45 minutes

Audiciones navideñas de alumnos y profesores del conservatorio de música Flers Agglo para cerrar el año y prepararse musicalmente para las fiestas.

Gratis

Duración: 45 minutos

Weihnachtsvorspiel der Schüler und Lehrer des Musikkonservatoriums von Flers Agglo, um dieses Jahr abzuschließen und sich musikalisch auf die Weihnachtsfeiertage vorzubereiten.

Kostenlos

Dauer: 45 Minuten

Mise à jour le 2023-10-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité