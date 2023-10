Audition des élèves du conservatoire de musique Conservatoire de musique de Flers Agglo Flers, 14 novembre 2023, Flers.

Flers,Orne

Les élèves du conservatoire de musique de Flers Agglo accompagnés de leurs professeurs joueront un programme surprenant. Venez les soutenir !.

2023-11-14 18:00:00 fin : 2023-11-14 . .

Conservatoire de musique de Flers Agglo Pôle culturel Jean Chaudeurge

Flers 61100 Orne Normandie



Students from the Flers Agglo music conservatory, accompanied by their teachers, will be playing a surprising program. Come and support them!

Los alumnos del conservatorio de música Flers Agglo, acompañados por sus profesores, interpretarán un programa sorprendente. ¡Venga a apoyarles!

Die Schüler des Musikkonservatoriums von Flers Agglo werden zusammen mit ihren Lehrern ein überraschendes Programm spielen. Unterstützen Sie sie!

Mise à jour le 2023-10-12 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité