Recrutement des élèves en Cham/chad Conservatoire de Montreuil, 10 février 2023, Montreuil.

sur inscription

Informations dossier d’nscription

Conservatoire de Montreuil 13 avenue de la résistance Montreuil 93100 Seine-St.-Denis Île-de-France [{« link »: « mailto:conservatoire.montreuil@est-ensemble.fr »}]

01 83 74 57 90 http://www.conservatoire-montreuil.fr

CHAM instrumentale – Collège Colonel Fabien

Entrée en 6è uniquement : Cursus débutant – accordéon

Ouverture de la classe à des élèves n’ayant jamais pratiqué d’instrument mais très motivés et intéressés par l’apprentissage de l’accordéon pendant les quatre années du collège.

Entrée en 6è, 5è, 4è et 3è : Cursus renforcé – tous instruments

Ouverture aux élèves instrumentistes ayant un niveau de milieu à fin de Cycle 1 ou plus, et qui souhaitent profiter pleinement de ces quatre années de collège pour avoir une pratique plus intensive de leur instrument.

CHAD (danse) – Collège Colonel Fabien

Entrée en 6è, 5è, 4è et 3è : Pour des enfants non débutants (3 ans ou plus en danse, ou dans une discipline équivalente), montrant une réelle motivation pour la pratique de la danse contemporaine et de la danse classique.

dépôt des candidatures au conservatoire ;

– Sur papier, à la nouvelle adresse du conservatoire :

11 rue du Sergent-Bobillot (ancien centre municipal de santé)

pendant les travaux du 13 avenue de la résistance

Renseignements sur ces cursus :

