Recrutement des élèves en CHAM « arts de la scène » dominante vocale 9 février et 8 mars

sur inscription

Conservatoire de Montreuil 13 avenue de la résistance Montreuil 93100 Seine-St.-Denis

01 83 74 57 90 http://www.conservatoire-montreuil.fr CHAM Arts de la scène (à dominante vocale) – Collège Paul Eluard

Entrée en 6è, 5è, 4è et 3è : Ouverture aux élèves débutants ou déjà musiciens/danseurs, montrant un réel plaisir pour le chant choral. · Jeudi 9 février 2023 à 18h30 : au collège Paul Eluard

Réunion d’information CHAM Arts de la Scène

Informations sur le site du collège : www.pauleluardmontreuil.fr · Vendredi 10 février à 18h : au collège Fabien

Réunion d’information CHAD & CHAM Instrumentale

Informations sur le site du collège : fabien-montreuil.webcollege.seinesaintdenis.fr · Mercredi 8 mars 2023 : Date limite de dépôt des candidatures au conservatoire ;

– Par mail : conservatoire.montreuil@est-ensemble.fr

– Sur papier, à la nouvelle adresse du conservatoire :

11 rue du Sergent-Bobillot (ancien centre municipal de santé)

pendant les travaux du 13 avenue de la résistance

Renseignements sur ces cursus :

Conservatoire de Montreuil : 01 83 74 57 90

Mail : conservatoire.montreuil@est-ensemble.fr

