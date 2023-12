Festival Tous en Sons ! – Un Week-end au Conservatoire Conservatoire de Marseille Marseille, 10 décembre 2023 09:00, Marseille.

L’espace d’un week-end, Tous en Sons ! investit les murs du Conservatoire Pierre Barbizet Marseille !

L’occasion de se faufiler au sein d’un orchestre ou de découvrir les instruments à cordes de façon inédite, de faire bouger la musique grâce à son corps et de bouger son corps sur de la musique. On vous réserve un moment ludique, promis !

Samedi 9 décembre

Tous en Mandoline ! Orchestre de Mandoline des Minots de Marseille

Les légendes du nord de Tolkien pour les 6 à 10 ans – 10h

Enseignant : Vincent Beer-Demander

Dimanche 10 décembre

Musique à l’image Classe de composition à l’image

restitution d’élèves tous publics – 10h

Enseignant : Pierre-Adrien Charpy

Un bestiaire étonnant, un conte fait d’images et de musiques, avec des animaux rigolos et leurs rencontres improbables. Venez découvrir un marcassin jazzy, un crabe militaire ou encore un calamar poétique…

À partir des sculptures de Thierry Jacques, les élèves de la classe de composition pour l’image du CPBM s’en donnent à cœur joie ! Interprétation par les grands élèves et anciens élèves du Conservatoire Pierre Barbizet.

La Cuisine Musicale de la Cie Minute Papillon

Spectacle lyrique dès 4 ans – 11h

Deux commis de cuisine ont pour mission de préparer le repas d’un restaurant. Plus que des commis, ce sont des musiciens, amoureux de rythmes, de mélodies, et surtout d’opéra… Dans leurs mains, les ustensiles de cuisine deviennent instruments de musique : la grille du four se transforme en harpe, la poêle en contrebasse… pour cuisiner au naturel ou revisiter joyeusement les grandes mélodies de Mozart, Puccini, Verdi, Rossini ou Bizet façon rap, techno ou musiques du monde !

Vents à emporter de Sébastien Béranger

Spectacle tous publics – 12h, 16h

Vents à Emporter crée une expérience immersive où le geste crée à la fois des objets sonores et leurs représentations visuelles.

Ce spectacle se distingue par sa philosophie de pluridisciplinarité et d’hybridation. Vents à Emporter repose sur l’utilisation de capteurs de mouvements. Ces capteurs permettent de générer en temps réel la trame sonore et visuelle du spectacle et offrent une liberté créative sans précédent au musicien. Pour les spectateurs, la fusion entre musique, mouvement et vidéo crée une expérience artistique immersive et innovante.

Cette approche pluridisciplinaire et hybride permet à Sébastien Béranger de repousser les limites de la création audiovisuelle.

Musique et vidéo se fondent en une seule entité, créant une expérience sensorielle unique pour le public, générant une musique et une vidéo en constante évolution, s’adaptant aux mouvements et aux actions du compositeur. À chaque représentation, le spectacle est unique.

L’Oiseau de Feu — Igor Stravinsky

Répétition ouverte tous publics – 14h30

Enseignant : Sébastien Boin

Dans la perspective de la programmation de L’Oiseau de Feu sous forme de concert pédagogique à Aix-en-Provence et à Marseille dans le cadre du festival, vous allez pouvoir assister à une répétition commentée par le chef d’orchestre, Sébastien Boin.

Il sera en direction de l’orchestre OSAMU&Co composé d’élèves d’Aix-Marseille Université et du Conservatoire.

La grande boom d’Élodie Rama

Electro dès 3 ans – 17h

Une vraie boom pour les vrais enfants !

Un moment musical joyeux où on lâche les corps et on saute dans tous les sens parce que l’école est finie et que vive la musique !

