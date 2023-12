Festival Tous en Sons ! – Un Week-end au Conservatoire Conservatoire de Marseille Marseille, 9 décembre 2023 09:00, Marseille.

Festival Tous en Sons ! – Un Week-end au Conservatoire Samedi 9 décembre, 10h00 Conservatoire de Marseille Gratuit sur réservation

L’espace d’un week-end, Tous en Sons ! investit les murs du Conservatoire Pierre Barbizet Marseille !

L’occasion de se faufiler au sein d’un orchestre ou de découvrir les instruments à cordes de façon inédite, de faire bouger la musique grâce à son corps et de bouger son corps sur de la musique. On vous réserve un moment ludique, promis !

Samedi 9 décembre

Tous en Mandoline ! Orchestre de Mandoline des Minots de Marseille

Les légendes du nord de Tolkien pour les 6 à 10 ans – 10h

Enseignant : Vincent Beer-Demander

Entouré de son équipe, Vincent Beer-Demander présentera en exclusivité Le Royaume des Géants, premier mouvement de sa future création pour l’Orchestre de Mandoline des Minots de Marseille qui réunit au conservatoire depuis deux ans une centaine de mandolinistes et guitaristes en herbe venus des 4 coins de Marseille. Le public d’enfants pourra prendre place dans l’orchestre des minots et entrer ainsi dans l’univers sonore de cet ensemble à cordes pincées auquel s’ajoutent désormais quelques instruments à vents et à claviers.

L’OMMM présente deux extraits de Légendes du Nord de Vincent Beer-Demander

Avec les enfants des écoles Saint Just Corot, Peyssonnel, Edouard Vaillant, des élèves du Conservatoire et de l’Académie de Mandoline et Guitare de Marseille.

Direction Catherine Arquez

Avec la participation de Frédéric Isoletta, piano.

Enseignantes : Catherine Arquez et Maud Négrel

Bulle de chant avec Watsu Sound

Atelier musical pour les 0 à 3 ans – 9h30, 10h30, 16h30

Cet atelier a pour objectif de permettre aux parents et enfants de vivre un moment ludique et musical dégagé des contraintes quotidiennes, amener chaque parent à découvrir sa propre richesse musicale, sa capacité personnelle à jouer avec les sons et vivre ce plaisir avec son enfant en l’invitant à y participer aussi.

Au cœur des cordes de Piano and Co

Atelier-concert à partir de 8 ans – 14h

Du morceau de bois à la musique qui en émane, Au cœur des cordes est une invitation à explorer les secrets de la fabrication d’un instrument à cordes. En compagnie de la luthière Marianne Ponz, la violoniste Hélène Maréchaux et la violoncelliste Marine Rodallec, vos enfants pourront s’émerveiller et initier leurs petites oreilles à la grande musique !

La Cuisine Musicale de la Cie Minute Papillon

Spectacle lyrique dès 4 ans – 15h30

Deux commis de cuisine ont pour mission de préparer le repas d’un restaurant. Plus que des commis, ce sont des musiciens, amoureux de rythmes, de mélodies, et surtout d’opéra… Dans leurs mains, les ustensiles de cuisine deviennent instruments de musique : la grille du four se transforme en harpe, la poêle en contrebasse… pour cuisiner au naturel ou revisiter joyeusement les grandes mélodies de Mozart, Puccini, Verdi, Rossini ou Bizet façon rap, techno ou musiques du monde !

Conservatoire de Marseille 1 place Auguste Carli , 13001 Marseille Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

