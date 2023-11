J.E.S.T. Festival 2023 (Jamais d’Eux Sans Toi) Conservatoire de Marseille Marseille, 24 novembre 2023, Marseille.

Vincent Roussel est autodidacte, son solo Petit Vacarme envisage la batterie et les percussions comme un ensemble sensible et modulaire – qu’elles soient paroles, rythmes, textures ou bruits – dans une perspective musicale mais aussi performative. Son vocabulaire

est attentif aux gestes, aux accidents, aux silences et aux dynamiques. Frappé, frotté, soufflé, Petit Vacarme explore la matérialité du son et de l’espace.

En savoir plus : https://www.lejest.fr/artistes/petit-vacarme

L’idée est de rassembler un groupe de compositeur. trices-musicien.ne.s pour créer une pièce ensemble (au sens propre), voulant sortir de l’ensemble d’interprètes donnat à entendre un compositeur sur commission ou du patrimoine. Il sera donc à géométrie variable pour chaque pièce pouvant inclure des musiciens ayant déjà participé à la création de la précédente pièce ou un groupe tout neuf, le seul membre permanent étant le fondateur, Hervé Boghossian lui- même.

Pour cette première composition sont réunis Owen Gardner (USA) : guitare électrique microtonale, com- position ; Merve Salgar (TR) : tanbur, composition ;

Félix Chaillou-Delecourt : vielle à roue, orgue d’église, composition, et Hervé Boghossian : guitare acoustique & électrique, composition, direction artistique.

En savoir plus : https://www.lejest.fr/artistes/lensemble-in-de-fini

Le saxophoniste ténor Kebbi Williams, lauréat d’un Grammy Award, est l’un des improvisateurs le plus tourbillonnants du jazz contemporain. Ce multi-instru- mentiste, compositeur, producteur, et arrangeur résiste à toute catégorisation. Au sein de son lieu, la Gallery 992, il développe une méthode de transmission inventive

de l’improvisation qui fertilise toute la scène musicale d’Atlanta qu’il présente chaque année dans le cadre de son festival Music in the Park. Son invitation est le fruit d’une rencontre réalisée dans le cadre du programme City Cité portée par la Villa Albertine d’Atlanta.

Il travaillera pour l’occasion aux côtés des élèves du Conservatoire dans le cadre d’une masterclass, et partagera la scène avec Raphaël Imbert pour une séance d’improvisations florissantes en jaillissement de struc- tures sonores maîtrisées.

En savoir plus : https://www.lejest.fr/…/kebbi-williams-meets-raphael…

Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille

Tarifs : Prévente & sur place : 15 € prévente plein tarif |

12 € prévente tarif réduit (+d’infos : lejest.fr)

Billetterie : https://urlz.fr/o8Ub

➱ Tout la programmation : https://www.lejest.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-25T00:30:00+01:00