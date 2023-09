Carlissimo, les rendez-vous du lundi ! Conservatoire de Marseille Marseille, 9 octobre 2023, Marseille.

Carlissimo, les rendez-vous du lundi ! Lundi 9 octobre, 19h00 Conservatoire de Marseille Entrée libre dans la limite des places disponibles

, ’ é – · · é è !

Des rendez-vous musicaux ouverts à toutes et tous, tout au long de l’année !

〰️

4 SEPTEMBRE — 19h : Grand concert de rentrée !

Au moins 25 artistes enseignant·e·s du Conservatoire Pierre Barbizet sur scène.

Une proposition de l’association des professeur·e·s du Conservatoire

Présenté par Lionel Pons

〰️

18 SEPTEMBRE — 19h : America

Laura Caravello (piano) et Anne Guidi (piano)

Œuvres de Astor Piazzolla, George Gershwin, Dave Brubeck..

〰️

9 OCTOBRE — 19h : L’Europe baroque

Marine Sablonnière (flûtes à bec), Salomé Gasselin (viole de gambe), Riho Ishikawa (clavecin)

Œuvres de Johann Sebastian Bach, Ignazio Sieber, Marin Marais…

〰️

13 NOVEMBRE — 19h : Grands Trios

Marc Viellefon (violon), Marine Rodallec (violoncelle) et Hermine Forray (piano)

Œuvres de Franz Schubert et Maurice Ravel

〰️

27 NOVEMBRE — 19h : Altissimo !

Alain Pelissier (alto), Tiana Ravonimihanta (alto), Nicolas Galasso (alto), Violaine Sultan (alto) et Philippe Gueit (piano)

Astor Piazzolla, Johannes Brahms, Wolfgang Amadeus Mozart …

_____________________________________________________________

Retrouvez l’agenda musical complet de Marseille alive

→ https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/r Piazzolla, Johannes Brahms, Wolfgang Amadeus Mozart …

Conservatoire de Marseille 1 place Auguste Carli , 13001 Marseille Marseille 13001 Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur [{« link »: « https://www.marseillealive.fr/agenda-concerts/r »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-09T19:00:00+02:00 – 2023-10-09T21:00:00+02:00

2023-10-09T19:00:00+02:00 – 2023-10-09T21:00:00+02:00