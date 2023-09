É ‘ , Conservatoire de Marseille Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Grégoire Vecchni (alto) et Julien Gernay (piano)

Grégoire Vecchni 1e alto solo super soliste de l’orchestre de l’Opéra de Paris jouera avec Julien Gernay, 1e prix en piano et musique de chambre du Conservatoire National Supérieur de musique de Paris

Grégoire Vecchioni dirige une master classe auprès des étudiants du CPBM qui donnera lieu à une représentation à 17h

Entrée Libre

