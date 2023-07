Orchestre OSAMU & CO Conservatoire de Marseille Marseille Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille Orchestre OSAMU & CO Conservatoire de Marseille Marseille, 21 juillet 2023, Marseille. Orchestre OSAMU & CO Vendredi 21 juillet, 19h00 Conservatoire de Marseille Entrée libre Le stage d’orchestre d’été mené par Sébastien Boin, dure une semaine. Le 21 Juillet, venez assister aux représentations des stagiaires d’après un répertoire Baroque jusqu’à nos jours! Deux représentations : – 19h et 21h

