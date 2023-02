CARLISSIMO, Les rendez-vous du lundi Conservatoire de Marseille, 10 avril 2023, Marseille.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles

♫♫♫

Conservatoire de Marseille 1 place Auguste Carli , 13001 Marseille

Carlissimo, c’est une saison de concerts proposée par les artistes-enseignant·e·s du Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille, parfois accompagné·e·s de leurs grands élèves.

Votre rendez-vous du lundi, avec un programme à l’image du Conservatoire !

///PROGRAMME///

9 JANVIER

« Trompettes et orgue »

Avec Thierry Amiot (trompette), Philippe Nava (trompette) et Emmanuel Arakélian (orgue)

Oeuvres de Jean-Sébastien Bach, Georg Friedrich Haendel, Antonio Vivaldi…

23 JANVIER

« Autour du temps »

Avec Claire Boissel (violon), Marc Vieillefon (violon), Nicolas Galasso (alto), Marine Rodallec (violoncelle) et Frédéric Isoletta (piano)

Accompagné·e·s de leurs grands élèves pour un rebond du concert programmé dans le cadre du festival Allez savoir en septembre dernier et interrompu pour cause d’intempéries.

Oeuvres de Dmitri Choostakovitch, Antonin Dvorak, Anton Webern …

6 FÉVRIER

« Ballades et Airs pour voix, flûtes à bec et guitare «

Avec Anne périssé dit Préchacq (voix), Marine Sablonnière (flûtes à bec) et Philippe Azoulay (guitare)

Oeuvres de John Dowland, Manuel de Falla, Benjamin Britten…

27 FÉVRIER

Zaderatksi, un génie ukrainien interdit

Présenté par Lionel Pons et Vladik Polionov, avec la participation des classes de piano des conservatoires Darius Milhaud (Aix-en-Provence) et Pierre Barbizet (Marseille), en partenariat avec le Festival Musiques interdites.

///INFOS///

Conservatoire Pierre Barbizet de Marseille

2 place Carli

13001 Marseille

04 86 01 31 50

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-10T19:00:00+02:00

2023-04-10T20:30:00+02:00