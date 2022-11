L’Anche libre – Festival d’accordéon Conservatoire de Marseille, 30 novembre 2022, Marseille.

Entrée libre

Conservatoire de Marseille 1 place Auguste Carli , 13001 Marseille

Voyageur et polyvalent, l’accordéon a su s’intégrer dans tous les styles au cours du XXème siècle.

Venez découvrir ses multiples facettes à travers 4 jours de concerts, conférences, et master classes.

PROGRAMME //

Mercredi 30 novembre: dédié aux Amériques

►15h -18h :Master-classes avec:

– Roger Morand, diatoniste, spécialiste de la musique Cajun

– Robert Santiago, spécialiste des musiques sud-américaines

Accès réservé aux élèves

►19h30 :Concert, avec:

– 1ère partie : Robert Santiago en solo.

– 2ème partie :Roger Morand et ses musiciens.

Salle Tomasi

Jeudi 1erdécembre : Concert des Anciens Élèves / Hommage à J. Rossi et M. Ferrero

►18h : Conférence sur les accordéonistes Médard Ferrero et Joë Rossi

– par François Billard, musicologue et historien de l’accordéon

Salle Tomasi

►19h30 :Concert, avec:

– Alexandre Prusse

– Théo Ould

– Louise O’sman

Salle Tomasi

Vendredi 2 décembre : dédié à l’accordéon de concert

►10h -13h et 15h-18h:Master-classes avec:

– Angel Luis Castano, concertiste espagnol

Accès réservé aux élèves

► 18h-19h : Table Ronde, Discussions et échanges

– Le parcours d’Angel Luis Castano, l’accordéon en Espagne…

Avec la participation des professeurs d’accordéon des conservatoires voisins :Jean-Marc Marroni

(Aix-en-Provence), Christiane Bonnay (Monaco et Menton), Sabine Giordano (Nice), Sébastien

Authemayou (Toulon), Angélique Garcia (Gardanne).

Salle Audoli

► 19h30 : Concert

– Elèves ayant participé à la master classe

– Ensembles d’accordéon

Salle Audoli

Samedi 3 décembre : dédié au jazz musette et au Chamamé

► 19h30 : Concert du duo Chamamé Musette, avec

– Francis Varis, accordéoniste jazzman

– Raul Barboza, accordéoniste argentin ambassadeur du chamamé

– Participation de l’orchestre d’harmonie cycle III du CRR.

Salle Tomasi

INFOS //

