Seine-Saint-Denis Plateau du conservatoire Conservatoire de Livry-Gargan Livry-Gargan, 21 juin 2023, Livry-Gargan. Plateau du conservatoire Mercredi 21 juin, 16h30 Conservatoire de Livry-Gargan Conservatoire 16h30 : classe de formation musicale (extérieur)

17h : classe de piano de Grégory Stark (auditorium)

17h45 : classe de violoncelle de Sophie Lobet (extérieur)

18h15 : Accroche-Chœur (extérieur) 18h45 : déambulation en percussions vers le Parc Lefèvre (formation de Claire Dhumeaux) Conservatoire de Livry-Gargan 41 Rue Edouard Herriot 93190 Livry-Gargan 93190 Centre Seine-Saint-Denis Île-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T16:30:00+02:00 – 2023-06-21T19:00:00+02:00

Conservatoire de Livry-Gargan 41 Rue Edouard Herriot 93190 Livry-Gargan 93190 Centre Seine-Saint-Denis Île-de-France

