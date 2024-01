Batterie avec Philippe Maniez Conservatoire de Lille Lille, mercredi 7 février 2024.

Batterie avec Philippe Maniez Master class batteur et arrangeur Mercredi 7 février, 10h00 Conservatoire de Lille Entrée gratuite

Master class de Philippe Maniez, batteur, arrangeur, ouverte au Big band du conservatoire de Lille et seuls participants, dirigée par Alexandre Hérichon, en partenariat avec le Conservatoire de Tourcoing. Masterclass consacrée à la batterie et aux arrangements, celle-ci permettra une passerelle entre musiciens issus du jazz et du classique, avec une sensibilisation au métier d’arrangeur.

Sideman très prisé, on a pu entendre Philippe Maniez aux côtés de grands jazzmen-and-women français comme Fred Nardin,Thomas Bramerie, The Amazing Keystone Big Band,Le Duke Orchestra, etc.

-Lundi 5 février 19h00-21h00 : répétition avec le Big Band dirigé par Alexandre Hérichon

-Mardi 6 février 10h00-13h00 : Classe de Maître « Batterie »

-Mardi 6 février 14h30-17h30 : « Jam de l’enfer » (jam / échange sur le métier)

-Mercredi 7 février 10h00-13h00 : Classe de Maître « Arrangement »

-Mercredi 7 février 19h : Concert du Big Band

(Jeudi 8 février : Concert Tout Ouïe / Concert de Pablo Campos Trio (19h00)

Ouvert au public en tant qu’auditeurs uniquement.

Auditorium du Conservatoire – entrée par la rue Colas.

