Batterie avec Philippe Maniez Conservatoire de Lille Lille, 5 février 2024, Lille.

Batterie avec Philippe Maniez Lundi 5 février 2024, 19h00 Conservatoire de Lille Entrée gratuite

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-05T19:00:00+01:00 – 2024-02-05T21:00:00+01:00

Fin : 2024-02-05T19:00:00+01:00 – 2024-02-05T21:00:00+01:00

Master class de Philippe Maniez, batteur, arrangeur, ouverte au Big band du conservatoire de Lille, dirigé par Alexandre Hérichon, en partenariat avec le Conservatoire de Tourcoing.

Sideman très prisé, on a pu entendre Philippe Maniez aux côtés de grands jazzmen-and-women français comme Fred Nardin,Thomas Bramerie, The Amazing Keystone Big Band,Le Duke Orchestra, etc.

La seconde journée de master class, consacrée à la batterie et aux arrangements, permettra une passerelle entre musiciens issus du jazz et du classique, avec une sensibilisation au métier d’arrangeur.

Ouvert au public.

Lundi 05 Février 2024 – de 19h à 21h

Auditorium du Conservatoire

/ ! Merci de bien sélectionner la date et l’horaire de la représentation à laquelle vous souhaitez assister, car il y a trois représentations différentes.

Conservatoire de Lille Place du Concert Lille 59000 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 28 38 77 50 https://conservatoire.lille.fr/ https://www.facebook.com/ConservatoireLille;https://www.instagram.com/conservatoire_lille/ [{« type »: « link », « value »: « https://conservatoire.lille.fr/agenda-et-reservation »}]