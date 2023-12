Nuit des Conservatoires Conservatoire de Lille Lille, 26 janvier 2024, Lille.

Nuit des Conservatoires Vendredi 26 janvier 2024, 19h00 Conservatoire de Lille Entrée gratuite

Cette manifestation nationale célébrant la diversité et le dynamisme de la pratique artistique est l’opportunité de vous ouvrir les portes de notre caverne d’Ali Baba !

Nos missions sont de sensibiliser, former les amateurs et les professionnels, diffuser du spectacle vivant et soutenir toutes les pratiques artistiques.

Cet évènement permettra à tous d’apprécier la richesse, la vitalité du conservatoire et des écoles de musique de la Ville de Lille, à travers des propositions en musique, danse et théâtre, conçues pour les enfants, les adolescents et les adultes.

Entre de merveilleuses représentations et des ateliers inédits, de multiples propositions vous attendent !

Pour la mise en bouche, venez écouter un des chœurs du Conservatoire, et appréciez nos fanfares, cuivres, piano, percussions, accordéon, harpe, violon, flûte et bien d’autres..

Pour la danse et la musique, venez (re)-découvrir le jazz, contemporain, classique, afro-cubain, hip-hop, salsa, années 80 et 90, il y en a pour tous les goûts.

Vous pourrez également participer à des ateliers organisés par les équipes pédagogiques du Plan-Musique-Danse-Théâtre, Conservatoire et Écoles de musique.

Énormément de surprises vous attendent, cette nuit promet d’être magique !

Entrée libre et gratuite à partir de 19h. Musique maestro !

Conservatoire de Lille Place du Concert Lille 59000 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 28 38 77 50 https://conservatoire.lille.fr/ https://www.facebook.com/ConservatoireLille;https://www.instagram.com/conservatoire_lille/

Alice Cluzeau