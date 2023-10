Guitare avec MAGALI RISCHETTE Conservatoire de Lille Lille, 15 décembre 2023, Lille.

Guitare avec MAGALI RISCHETTE Vendredi 15 décembre, 20h00 Conservatoire de Lille Entrée gratuite

Après une journée de master class avec Magali Rischette, guitariste, professeure au Conservatoire royal de Mons en Belgique, les élèves des écoles de musique et du conservatoire de Lille interpréteront un concert à ses côtés, autour des répertoires classique et contemporain, par les classes de guitare de la Ville de Lille et de musique de chambre de l’ École Supérieure Musique et Danse Hauts-de-France- Lille.

Coordination : Raphaël Godeau

Auditorium du Conservatoire de Lille

Entrée gratuite.

Réservation : https://conservatoire.lille.fr/agenda-et-reservation

Plus d’infos : https://www.artsaucarre.be/enseignants/rischette-magali/

