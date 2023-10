SCREEN DANCE PROJECTION Conservatoire de Lille Lille, 12 décembre 2023, Lille.

Projection d’un film réalisé par Mark Pace, danseur et chorégraphe enseignant du CRR, et portant sur la rencontre artistique et pédagogique des élèves du Junior Ballet avec Garry Stewart dans le cadre de sa résidence au conservatoire. Garry Stewart est un chorégarpophe contemporain de renommée internationale, originaire d’Australie. Il travaillera avec une quinzaine d’élèves en cursus de danse classique, contemporaine et jazz, sur sa pièce dénommée Greyscale.

Coordination : Mark Pace

Mardi 12 Décembre 2023 – 18h30

Auditorium du conservatoire

Entrée gratuite.

Réservation :

Conservatoire de Lille Place du Concert Lille 59000 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 28 38 77 50 https://conservatoire.lille.fr/ https://www.facebook.com/ConservatoireLille;https://www.instagram.com/conservatoire_lille/

