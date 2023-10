Jazz et percussions autour de PAT METHENY Conservatoire de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Jazz et percussions autour de PAT METHENY Conservatoire de Lille Lille, 9 décembre 2023, Lille. Jazz et percussions autour de PAT METHENY Samedi 9 décembre, 18h30 Conservatoire de Lille Entrée gratuite Un concert issu de la rencontre des élèves des conser vatoires de Lille et d’Arras, autour du jazz et des percus sions, et du répertoire de Pat Metheny, grand guitariste américain de jazz ! Un concert « retour » aura lieu au Casi no d’Arras en janvier 2024.

Coordination : Charles Duytschaever

Arrangements : Ludovic Montet Samedi 09 Décembre 2023 – 18h30

Auditorium du Conservatoire de Lille

Entrée gratuite.

Réservation : https://conservatoire.lille.fr/agenda-et-reservation Conservatoire de Lille Place du Concert Lille 59000 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 28 38 77 50 https://conservatoire.lille.fr/

2023-12-09T18:30:00+01:00 – 2023-12-09T19:45:00+01:00

Conservatoire de Lille Adresse Place du Concert Ville Lille

