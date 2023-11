Concert – Un secolo cantante Conservatoire de Lille Lille, 5 décembre 2023, Lille.

Concert – Un secolo cantante Mardi 5 décembre, 20h00 Conservatoire de Lille Entrée gratuite sur réservation

L’ensemble Le Stagioni, sous la direction Paolo Zanzu, vous invite à un voyage au xviie siècle, dans la Venise des premiers opéras publics, en compagnie de la soprano Emmanuelle de Negri et de la mezzo-soprano Blandine Staskiewicz.

De 1637 à 1645, entre l’ouverture des premiers théâtres d’opéra publics et la guerre de Candie, Venise voit l’éclosion d’un printemps musical de portée internationale. De grands poètes collaborent avec des musiciens d’exception, tels que Monteverdi, Cavalli ou Sacrati, pour créer sur les scènes vénitiennes des opéras auxquels assistent des voyageurs venus de l’Europe entière. C’est cette période musicale foisonnante et fastueuse que parcourt Un secolo cantante.

Conservatoire de Lille
Place du Concert
Lille 59000

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T20:00:00+01:00 – 2023-12-05T21:30:00+01:00

