Concert Un socolo cantante Conservatoire de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Concert Un socolo cantante Conservatoire de Lille Lille, 5 décembre 2023, Lille. Concert Un socolo cantante Mardi 5 décembre, 20h00 Conservatoire de Lille Gratuit – sur réservation sur le site du Conservatoire Par l’ensemble Le Stagioni Sous la direction de Paolo Zanzu, l’ensemble vous invite à un voyage au XVIIe siècle, dans la Venise des premiers opéras publics, en compagnie de la soprano Emmanuelle de Negri et de la mezzo-soprano Blandine Staskiewicz. Mardi 5 décembre à 20h Conservatoire de Lille

Rue Alphonse Colas

Gratuit – sur réservation sur le site du Conservatoire

https://conservatoire.lille.fr/concert-un-secolo-cantante

Accesibilité PMR Conservatoire de Lille Place du Concert Lille 59021 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France [{« link »: « https://conservatoire.lille.fr/concert-un-secolo-cantante »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-05T20:00:00+01:00 – 2023-12-05T21:00:00+01:00

2023-12-05T20:00:00+01:00 – 2023-12-05T21:00:00+01:00 Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu Conservatoire de Lille Adresse Place du Concert Ville Lille Departement Nord Lieu Ville Conservatoire de Lille Lille latitude longitude 50.642382;3.060721

Conservatoire de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/