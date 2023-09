Clarinette avec Lilian Lefebvre Conservatoire de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Clarinette avec Lilian Lefebvre Conservatoire de Lille Lille, 28 novembre 2023, Lille. Clarinette avec Lilian Lefebvre Mardi 28 novembre, 19h00 Conservatoire de Lille Entrée libre Une master class de clarinette et un concert de Lilian Lefebvre, autrefois élève d’Éric Perrier au Conservatoire de Lille.Un ensemble d’élèves du Conservatoire se produira en 1ere partie de soirée. Lilian Lefebvre, accompagné au piano, vous proposera ensuite un récital.

La société Selmer exposera également, toute la journée, des instruments dans le hall Place du concert.

Mardi 28 Novembre – 19H00

Auditorium du Conservatoire et Hall Place du concert

Entrée gratuite

Réservation : https://conservatoire.lille.fr/agenda-et-reservation Conservatoire de Lille Place du Concert Lille 59000 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 28 38 77 50 https://conservatoire.lille.fr/

2023-11-28T19:00:00+01:00 – 2023-11-28T20:15:00+01:00

2023-11-28T19:00:00+01:00 – 2023-11-28T20:15:00+01:00 Conservatoire de Lille Place du Concert Lille Nord

Conservatoire de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/