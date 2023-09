Patrick Mathis Conservatoire de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Patrick Mathis Conservatoire de Lille Lille, 24 novembre 2023, Lille. Patrick Mathis Vendredi 24 novembre, 18h30 Conservatoire de Lille Entrée libre À l’occasion de la programmation du Duo Mathis à (Opéra de Lille les 25 et 26 novembre 2023, cette rencontre, proposée au Conservatoire suscitera la découverte des répertoires de l’orgue mécanique, et ouvrira les échanges avec Patrick Mathis. La rencontre s’inscrit dans le cadre d’un projet de création pour instruments mécaniques de l’Atelier de composition du conservatoire, initié par Vincent Paulet. Vendredi 24 Novembre – 18H30

Auditorium du conservatoire

Entrée gratuite

Auditorium du conservatoire

Entrée gratuite

Réservation : https://conservatoire.lille.fr/agenda-et-reservation

Conservatoire de Lille
Place du Concert
Lille 59000
Vieux-Lille
Nord
Hauts-de-France
03 28 38 77 50
https://conservatoire.lille.fr/

