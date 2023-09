Vivre est une victoire Conservatoire de Lille Lille, 23 novembre 2023, Lille.

Cette création musicale et théâtrale est l’aboutissement d’ateliers d’écriture menés par Franck Andrieux, avec l’accompagnement de Raphael Godeau pour la mise en musique. Ils ont travaillé avec les élèves du conservatoire et de jeunes exilés.

Le projet s’inscrit dans le cadre du Festival des Solidarités Internationales, grâce à l’accompagnement et au partenariat proposé par la Cimade et l’association Utopia 56, qui interviennent auprès des jeunes migrants.

Direction artistique

Franck Andrieux, assisté de Raphaël Godeau pour la partie musicale.

Réservation : https://conservatoire.lille.fr/agenda-et-reservation

