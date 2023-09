Just Kids Conservatoire de Lille Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Just Kids Conservatoire de Lille Lille, 20 novembre 2023, Lille. Just Kids Lundi 20 novembre, 19h00 Conservatoire de Lille Entrée libre Dans le cadre du Festival des Solidarités Internationales de la Ville de Lille, une projection du film Just Kids, réalisé par Mathias Pardo (2020), à l’initiative de la Cimade, association de solidarité active , ouverte au grand public en début de soirée, et aux collégiens et lycéens en format « Tout’Ouïe » le lendemain.

Une création artistique avec des jeunes en situation de migration et des élèves du conservatoire de Lille qui mettra en regard l’exploit physique lié à l’exil avec la valeur du sport comme facteurd’intégration, d’équilibre, de partage.

Elle fait écho à la création artistique « Vivre est une victoire » présentée au grand public jeudi 23 novembre dans le même cadre.

Lundi 20 Novembre – 19h00

Auditorium du conservatoire

Entrée gratuite

