Barnum théâtre Conservatoire de Lille Lille, 17 novembre 2023, Lille.

Dans le cadre d’un échange du 12 au 19 novembre 2023 entre Lille et Naplouse (Palestine), villes jumelées, les élèves du Département Théâtre du Conservatoire et de la troupe Rasael de Naplouse, de l’association pour l’Art et la Culture ZAHARAT AL SHAMAL, vous proposent à travers une pièce de théâtre, le fruit de leur travail partagé.

Le projet fait suite à une première rencontre, initié par l’association Amitié Lille-Naplouse en Palestine, avec deux enseignantes du Conservatoire.

Réservation : https://conservatoire.lille.fr/agenda-et-reservation

