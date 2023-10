L’art de la réécriture Conservatoire de Lille Lille, 14 novembre 2023, Lille.

À 17h30, une conférence-concert sur l’art de la reecriture.de Franz Schubert à Bernard Cavanna, qui sera l’invité d’honneur de cette soirée aux côtés de Maxime Joos, musicologue enseignant au Conservatoire de Lille. Puis un concert à 18h30 avec des Lieder de Schubert dans un arrangement pour voix ; violon ; accordéon et violoncelle, Manuel De Falla, des chants populaires dans une version pour violoncelle et guitare, et d’autres pièces, parmi lesquelles une pièce de Vincent Paulet, professeur d’écriture et de composition.

MAR 14 NOV 2023

17H30 et 18H30

Auditorium du Conservatoire

Entrée gratuite

Réservation : https://conservatoire.lille.fr/agenda-et-reservation

