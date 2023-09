Eurydice et Orphée Conservatoire de Lille Lille, 11 novembre 2023, Lille.

Eurydice et Orphée Samedi 11 novembre, 15h00 Conservatoire de Lille Entrée libre

Composée d’extraits de l’Eurydice d’Anouilh et de différents Orfeo de compositeurs du XVII° italien, Eurydice & Orphée alterne la voix chantée, la voix parlée et des parties instrumentales au clavecin, à l’orgue et aux cordes. Eurydice & Orphée est le fruit de recherches artistiques et de rencontres pédagogiques, dévelopées avec Ulrike Hofbauer et l’équipe pédagogique du conservatoire.

Par les élèves des classes de chant, théâtre, clavecin et cordes.

Trois représentations grand public vous ouvrent grand leurs portes.

Adaptation et mise en scène : Sébastien Lenglet

Direction musicale : Thomas Yvrard

Préparation musicale et vocale : Adélaïde Rouyer et Emanuela Ducomez

Coordination du projet : Adélaïde Rouyer

Samedi 11 Novembre 2023 – 15h00

/ ! Merci de votre vigilance en réservant vos places, sur la date et l’horaire de la représentation à laquelle vous souhaitez assister, puisqu’il y a 3 représentations.

Auditorium du Conservatoire

Entrée gratuite

Réservation sur : https://conservatoire.lille.fr/agenda-et-reservation

Conservatoire de Lille Place du Concert Lille 59000 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 28 38 77 50 https://conservatoire.lille.fr/ https://www.facebook.com/ConservatoireLille;https://www.instagram.com/conservatoire_lille/ [{« type »: « link », « value »: « https://conservatoire.lille.fr/agenda-et-reservation »}] [{« link »: « https://conservatoire.lille.fr/agenda-et-reservation »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-11T15:00:00+01:00 – 2023-11-11T15:30:00+01:00

2023-11-11T15:00:00+01:00 – 2023-11-11T15:30:00+01:00