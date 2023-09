Masterclass « La prise de risque dans la création artistique par Michał Ziółkowski Conservatoire de Lille Lille, 13 octobre 2023, Lille.

Masterclass « La prise de risque dans la création artistique par Michał Ziółkowski Vendredi 13 octobre, 18h00 Conservatoire de Lille Entrée libre et gratuite

Masterclass proposée dans le cadre du 10ème anniversaire du jumelage Lille– Wroclaw (Pologne), en collaboration avec la Karol Lipinski Academy de musique, les Relations Internationales de la Ville de Lille et l’Ecole Supérieure Musique et Danse – Hauts-de-France – Lille.

Thème : Analyse de techniques d’orchestration et de composition sous le prisme de la prise de risque

Lieu de la Masterclass : salle C1/10.

Entrée par la rue Alphonse Colas.

Conservatoire de Lille Place du Concert Lille 59000 Vieux-Lille Nord Hauts-de-France 03 28 38 77 50 https://conservatoire.lille.fr/ https://www.facebook.com/ConservatoireLille;https://www.instagram.com/conservatoire_lille/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 28 38 77 48 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-13T18:00:00+02:00 – 2023-10-13T19:15:00+02:00

